Çanakkale'de bıçaklı kavga! 3 kardeş adliyede

Çanakkale'deki olay, 28 Haziran günü saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi, Troya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane işleten Alp Avcı ile kardeşler M.M. (29), M.M. (19) ve M.M. (18) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada; evli, bir çocuk babası Avcı, bıçakla göğsünden ve sol elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan iki elektrikçi, en küçükleri ise öğrenci olan şüpheli 3 kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.