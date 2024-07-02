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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de bıçaklı kavga! 3 kardeş adliyede | Son dakika haberleri

        Tartıştıkları kahvehaneciyi bıçakla öldürdüler; 3 kardeş adliyede

        Çanakkale'de kahvehane işletmecisi 24 yaşındaki Alp Avcı, 3 kardeş ile çıkan kavgada bıçaklanarak, öldürüldü. Olaydan 1 gün sonra yakalanan 3 kardeş gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 19:45 Güncelleme: 02.07.2024 - 19:56
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        Çanakkale'de bıçaklı kavga! 3 kardeş adliyede
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        Çanakkale'deki olay, 28 Haziran günü saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi, Troya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane işleten Alp Avcı ile kardeşler M.M. (29), M.M. (19) ve M.M. (18) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada; evli, bir çocuk babası Avcı, bıçakla göğsünden ve sol elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan iki elektrikçi, en küçükleri ise öğrenci olan şüpheli 3 kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ertesi gün saat 01.30 sıralarında şüpheli 3 kardeşi suç aleti bıçakla yakaladı. 3 kardeş, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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