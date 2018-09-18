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Çanakkale'de bulundu! Bu 23'üncü

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nde devam eden restorasyon çalışmaları sırasında bulunan, Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde imha edildi. Seddülbahir Kalesi Restorasyon çalışmaları sırasında bu zamana kadar 23 adet 205'lik Türk Ordusu'nun Çanakkale Savaşı'nda kullanmış olduğu Alman Krupp toplarının mermileri de bulunduğu belirtildi

18.09.2018 - 22:22 | Güncelleme:

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nde devam eden restorasyon çalışmaları sırasında bulunan, Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde imha edildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Restorasyon, Çevre Düzenleme ve Teşhir-Tanzim Projesi kapsamında, Seddülbahir Kalesinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu.

Konu jandarmaya bildirildi. 130 milimetre çapındaki top mermisinin bulunduğu alana gelen uzman ekip, incelemenin ardından topun imha edilmesine karar verdi.

Seddülbahir Kalesi'nin bulunduğu alanda deniz kıyısına yakın bir bölgede tarihi top mermisi jandarmanın çevre güvenliğini sağlamasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılarak, imha edildi. Top mermisinden geriye sadece zırh delici olarak adlandırılan bölümü kaldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu tarz olayların devamlı yaşandığını ve topların gerekli çalışmalar ile güvenli bir şekilde imha işlemi gerçekleştirildiğini söyledi. Tarihi alandaki çalışmalarının devam ettiğini belirten İsmail Kaşdemir, şunları söyledi:

"Gerek Deniz, gerek ise Kara Savaşları sırasında yoğun muharebelerin yaşandığı bir noktadayız. Tarihi bir mekandayız. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak restorasyon çalışmalarımızı yürütürken patlamamış top mermileri bulunduğunu duyduk ve hemen gerekli önlemleri alarak güvenlik kuvvetlerimize, Jandarmamıza haber verdik. Jandarmamızın kontrolünde de bu patlamamış top mermileri imha edilecek. Restorasyon çalışmalarımızı devam ettirirken bir taraftan restorasyon sürecimizi yapmak durumundayız. Bir taraftan da çok özenli ve ihtimamlı davranarak aslına uygun orijinal tarihi dokuyu bozmadan çalışma yapmak durumundayız. Bir taraftan da toprağın altından çıkabilecek bu tür tehlikeli patlamamış top mermilerine karşı da dikkatli olmak durumundayız. Bugün onlardan bir tanesini yaşıyoruz. Biz çalışmalarımızı yaparken Tarihi alanda bir çok noktada top mermisi bulduk ve bunları da aynı prosedüre uygun bir şekilde güvenlik kuvvetlerimizin jandarmamızın yardımıyla tehlikeli olmaktan çıkarıp imha ediyoruz."

Seddülbahir Kalesi Restorasyon çalışmaları sırasında bu zamana kadar 23 adet 205'lik Türk Ordusu'nun Çanakkale Savaşı'nda kullanmış olduğu Alman Krupp toplarının mermileri de bulunduğu belirtildi.

 

 

 

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