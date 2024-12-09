Çanakkale'de görülmeyen 50 farklı kuş türünü fotoğrafladı

"TÜRKİYE'DE SOYU TEHDİT ALTINDA OLAN 44 KUŞ TÜRÜ VAR"

Yaban hayatı fotoğrafçısı olduğu için her gün doğada olduğunu vurgulayan Polat, "Bu nedenle gözlem yapma şansım oluyor. Küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle Çanakkale'ye gelen kuşlar var. Çanakkale'de yeni kuş türü keşfetmemiz bir bakıma iyi, bir bakıma da biraz düşündürücü. Dünyada günümüzde 44 binden fazla canlının soyu tehlike altında. Bunların içerisinde kuşlar da var.