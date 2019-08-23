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Son dakika: Çanakkale'de korkutan deprem! 23 Ağustos 2019 Kandilli Rasathanesi Son depremler

Son dakika haberine göre; merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, en son depremlerin listesini resmi sayfasında yayınladı. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 23 Ağustos Son depremler listesi...

Deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Güncellenen son verilere göre 23 Ağustos tarihinde Türkiye'de Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 23 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 8 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ -  EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2019.08.23 09:58:21 40.3427 27.1103 5.9 -.- 3.7 3.7 ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE)2019.08.23 07:56:42 36.1650 27.6162 5.3 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.23 07:09:45 35.6272 25.5043 5.4 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.23 06:44:16 37.8100 29.6923 11.2 -.- 2.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.23 05:36:24 36.0315 30.5462 17.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.23 02:25:04 36.9345 28.1678 16.1 -.- 2.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.08.22 21:59:42 36.1548 27.6492 6.2 -.- 3.2 3.0 AKDENIZ İlksel
2019.08.22 21:43:46 36.1857 27.6713 9.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.22 21:26:30 36.5462 28.7360 19.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.22 19:59:50 36.1697 27.6793 8.0 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.22 16:58:50 41.2772 41.4297 1.7 -.- 1.8 -.- DULGERLI-ARHAVI (ARTVIN) İlksel
2019.08.22 16:33:01 37.8207 29.6685 14.8 -.- 0.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.22 16:12:26 36.1687 27.6380 5.3 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ İlksel
2019.08.22 15:32:56 39.3393 26.9660 9.4 -.- 2.1 -.- DAMLALI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2019.08.22 14:59:55 37.7832 29.7152 11.6 -.- 1.8 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.22 13:32:24 39.6100 26.3253 11.5 -.- 1.5 -.- CINARPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.22 13:01:01 40.1722 30.7525 5.2 -.- 1.5 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel

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