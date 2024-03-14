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        Haberler Gündem Eğitim Çanakkale'deki okullarda 18 Mart'ta eğitime ara verilecek

        Çanakkale'deki okullarda 18 Mart'ta eğitime ara verilecek

        Çanakkale Valiliği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle 18 Mart'ta okullarda eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:19 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:22
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        Çanakkale'de okullar 18 Mart'ta eğitime ara verecek
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        Valilikten yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecektir" ifadesi kullanıldı.

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