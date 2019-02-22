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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde önceki gün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, bizlere bir kez daha hazırlıksız olduğumuzu gösterdi. Deprem anında vatandaşların koşarak binadan çıkması bunun en önemli göstergesi oldu.
haberturk.com'a konuşan Türkiye’nin alanında önde gelen isimlerinden olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı ve İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olan Prof. Mikdat Kadıoğlu, deprem anında koşarak kaçmanın yanlış olduğunu vurgulayarak, “Devrilen, dökülen ve uçuşan cisimlerden korunmanın tek yolu hedef küçültmektir. Bunun için de ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketini yapmak lazım. Varsa bir sıra masa altına girip sırtınızı pencereye dönün, masa ya da sıranın ayağına bir elinizle tutunun ve yüzünü kolunuzun üzerine örtün. Etrafınızda bir sıra ya da masa yoksa, pencerelerden ve devrilecek eşyalardan uzakta bu hareket yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.
AFET ÇANTASI HAZIR BULUNMALI
Prof. Kadıoğlu deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında alınması gereken önlemleri anlattı. Kadıoğlu olası bir deprem öncesi mutlaka afet çantasının hazır bulundurulması gerektiğini söyleyerek, “Afet çantası sürekli kullandığınız ilaçlar, kimlik kopyası vb birkaç evrak ile beraber ilk yardım çantası, bir battaniye, kuru yemiş ile birlikte portatif radyo bulundurmak faydalıdır” diye konuştu.
“MERDİVENLERE GİTMEYİN, CAMDAN ATLAMAYIN”
Fay hattı üzerinde veya yakın bir noktada bulunanların hareket etmesinin bile mümkün olamayacağını belirten Prof. Kadıoğlu şunları söyledi:
“Deprem sırasında eğer fay hattı yakınsa ayakta durmak, bir yerden bir yere gitmek zaten mümkün değildir. Yakındaki şiddetli bir deprem insanı duvardan duvara vurabilir. Uzakta olan bir depremde insan ayakta durabilir ama genellikle en çabuk ve çok hasar görebilen merdivenlere gitmek ya da asansöre binmek çok tehlikeli. Camdan filan atlamak da hiç doğru bir davranış ya da düşünce değildir. Deprem sırasında değil ama deprem sonrası eğer binanız hasarlıysa artçı sarsıntılar tehlike yaratacağı için binadan kaçmadan, sakin ve güvenli bir şekilde çıkılmalıdır” dedi.
“HASARLI BİNALAR HER AN ÇÖKEBİLİR”
Deprem sonrası hiçbir tedbir almadan binalara geri dönen vatandaşları uyaran Mikdat Kadıoğlu, “Evinize girebilmek saate değil binanızın hasarlı olup olmamasına bağlı. Binanın taşıyıcı sisteminde özellikle çapraz bir şekilde uzanan çatlaklar, vb. yoksa binanızdan çıkmanız bile gerekmez. Gözle görülür hasarlar varsa uzman bir kişinin inceleyip onay vermeden binaya hiç bir zaman girmemeniz gerekir. Hasarlı binaların yıkılması için artçı depremlere ihtiyaç yoktur; onlar her an çökebilir” dedi.
“AFET OLMAMASI, DEPREM ÖNCESİ YAPILANLARA BAĞLI”
Depremin bir afete düşüp dönüşmeyeceği, deprem öncesinde alınan tedbirlerle belli olacağını vurgulayan Prof. Mikdat Kadıoğlu, alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:
“Deprem önce alttan P dalgasıyla küt diye vurur. Sonra fay hattının uzaklığına bağlı olan bir süreden sonra S dalgası gelip binayı sallamaya başlar. Bu sallandı anının bir afete dönüşmemesi deprem anındaki değil; deprem olmadan önce yapmanız gerekenleri yapıp yapmadıklarınıza bağlıdır. Bu nedenle deprem olmadan önce birinci şart mutlaka ve mutlaka binanız sağlam olmalıdır. Sağlam olmayan bir bina için yapacak fazla bir şey yoktur. İkinci olmazsa olmaz şart binanızdaki tüm eşyaları sabitlemektir. Bundan sonra bir aile afet planı yapmalı ve depreme karşı sigorta yaptırmak gerekir. Bütün bunlara ilave olarak deprem olmadan önce deprem anında nasıl davranacağınızı öğrenmiş ve tatbikatlar yapmış olmalısınız. Depremin hemen sonrası ilk yardım ve yangın söndürmeyi öğrenmek sizin için depremin afete dönüşmesini engelleyebilecek şeylerdir. Özetle insanları deprem gibi afetlerden en çok koruyan şey kendi bilgisi ve deprem öncesi yaptığı hazırlıklardır.”
DEPREM SONRASI NE YAPILMALI?
“Deprem sonrası, deprem öncesi aile afet planında belirlediğiniz afet toplanma alanına gitmelisiniz” diyen Prof. Kadıoğlu şunları söyledi:
“Yine aile afet planında belirlediğiniz şehir dışındaki kişiye SMS mesajı atarak durumunuz hakkında bilgi vermenizde yarar var. En güvenilir alan hasar almadıysa kendi binanızdır. Binanıza güvenmiyorsanız diğer binaların yüksekliğinin en az yarı mesafesi uzaklığındaki her yerde durabilirsiniz. Ya da AFAD’ın belirlediği afet toplanma alanlarına gitmeniz durumunda beslenme, ilk yardım, vb. yardımları almanızı kolaylaştırabilir.”
AFAD'DAN UYARI KILAVUZU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem sırasında can kayıplarının en aza indirilmesi için bir uyarı kılavuzu hazırladı.
AFAD’ın hazırladığı deprem anında uyulması gereken kurallar şöyle:
Bina içindeyseniz
Bina dışında açık alandaysanız
Araç kullanıyorsanız
Metroda veya diğer toplu taşıma araçlarındaysanız
Enkaz altında kaldıysanız
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