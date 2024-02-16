Çanakkale'de 2 kişi bağ evinde ölü bulundu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir bağ evinde facia yaşandı. Olayda iddiaya göre iki kişi piknik tüpünden sızan gaz nedeniyle hayatını kaybetti
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bağ evinde iddiaya göre piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre olay, Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyü Kocaahırlı mevkiinde meydana geldi.
Bağ evinde kalan T.A. ve A.Ç. ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde T.A. ve A.Ç.'nin öldüğünü tespit etti.
T.A. ve A.Ç’nin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendiği ileri sürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.