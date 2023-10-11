ÇOMÜ´de Enerjisa Üretim´in desteğiyle 3 laboratuvar açıldı ÇANAKKALEOnsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne Enerjisa Üretim'in katkılarıyla kazandırılan 3 laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi. Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, "Çok önemli enerji yatırımlarına ev sahipliği yapan Çanakkale'nin böyle güçlü bir üniversiteye sahip olması ayrıca çok değerli. Biz de üniversitemize ve mühendis adayı öğrencilerimize destek olmak için bu laboratuvarların kurulmasına öncülük etmek istedik" dedi.

ÇANAKKALEOnsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne Enerjisa Üretim'in katkılarıyla kazandırılan 3 laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi. Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, "Çok önemli enerji yatırımlarına ev sahipliği yapan Çanakkale'nin böyle güçlü bir üniversiteye sahip olması ayrıca çok değerli. Biz de üniversitemize ve mühendis adayı öğrencilerimize destek olmak için bu laboratuvarların kurulmasına öncülük etmek istedik" dedi.

Enerjisa Üretim, üniversitelere ve bilimsel çalışmalara verdiği desteği genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda ÇOMÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde laboratuvarlar açıldı.

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleşen bir törenle hizmete giren yeni laboratuvarlar, öğrencilere eğitim setlerinin yanı sıra deney ekipmanı ve çeşitli cihazlardan yararlanma olanağı sunacak. Şirket, kurulan yeni laboratuvarda farklı amaçlara hizmet eden eğitim ve deney setlerinin yanı sıra bilgisayar, projeksiyon cihazı, ofis mobilyası gibi ihtiyaçları da karşıladı.

'GELİŞİME HİZMET ETMEYİ GÖREV KABUL EDEN BİR ANLAYIŞA SAHİBİZ'

Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan hem sektörün hem de sektörde çalışmaya aday gençlerin gelişimi için farklı alanlarda yatırım, proje ve destek programları yürüttüklerini belirterek "Enerjisa Üretim olarak, yakın paydaşlarımızdan başlayarak toplumun geneline açılan bir yelpazede sosyal fayda üretmeyi ve gelişime hizmet etmeyi görev kabul eden bir anlayışa sahibiz. Bu kapsamda gerek sektörün gelişmesi gerekse mevcut iş gücünün ve gelecekte bu sektörde çalışacak insanların daha donanımlı hale gelebilmesi için çaba sarf ediyoruz. Sektörümüzün öncü markası olarak geniş bir bilgi ve deneyim havuzuna sahibiz. Bu bilgi ve tecrübeyi insanlara açmanın yanı sıra akademi ile yürüttüğümüz çeşitli iş birlikleri ve doğrudan desteklerle de bu alandaki katkımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin en önemli üniversiteleri arasında yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile yerel bir paydaş olarak güçlü bir iş birliği ve dayanışma içindeyiz. Çok önemli enerji yatırımlarına ev sahipliği yapan Çanakkale'nin böyle güçlü bir üniversiteye sahip olması ayrıca çok değerli. Biz de üniversitemize ve mühendis adayı öğrencilerimize destek olmak için bu laboratuvarın kurulmasına öncülük etmek istedik. Tüm Enerjisa Üretim çalışanları adına hayırlı olsun diyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

ÇOMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özgür Turay Kaymakçı ise konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"İlk olarak ÇÖMÜ ailesi adına Enerjisa Üretim'e üniversitemize vermiş olduğu destekler için çok teşekkür ediyorum. Enerji ve üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, bölümümüzün öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu noktada Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı ve Elektrik Tesisleri Laboratuvarı'nın sektörün ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmede kritik rol oynayacağını düşünüyorum. Her iki laboratuvarımızın da hem üniversitemize hem de sektöre faydalı olmasını diliyorum."

DHA-Eğitim - Türkiye-Çanakkale / Merkez - DHA

2023-10-11 16:24:16