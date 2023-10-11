Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        ÇOMÜ´de Enerjisa Üretim´in desteğiyle 3 laboratuvar açıldı

        ÇANAKKALEOnsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne Enerjisa Üretim'in katkılarıyla kazandırılan 3 laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi. Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, "Çok önemli enerji yatırımlarına ev sahipliği yapan Çanakkale'nin böyle güçlü bir üniversiteye sahip olması ayrıca çok değerli. Biz de üniversitemize ve mühendis adayı öğrencilerimize destek olmak için bu laboratuvarların kurulmasına öncülük etmek istedik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇOMÜ´de Enerjisa Üretim´in desteğiyle 3 laboratuvar açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALEOnsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne Enerjisa Üretim'in katkılarıyla kazandırılan 3 laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi. Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, "Çok önemli enerji yatırımlarına ev sahipliği yapan Çanakkale'nin böyle güçlü bir üniversiteye sahip olması ayrıca çok değerli. Biz de üniversitemize ve mühendis adayı öğrencilerimize destek olmak için bu laboratuvarların kurulmasına öncülük etmek istedik" dedi.

        Enerjisa Üretim, üniversitelere ve bilimsel çalışmalara verdiği desteği genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda ÇOMÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde laboratuvarlar açıldı.

        ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleşen bir törenle hizmete giren yeni laboratuvarlar, öğrencilere eğitim setlerinin yanı sıra deney ekipmanı ve çeşitli cihazlardan yararlanma olanağı sunacak. Şirket, kurulan yeni laboratuvarda farklı amaçlara hizmet eden eğitim ve deney setlerinin yanı sıra bilgisayar, projeksiyon cihazı, ofis mobilyası gibi ihtiyaçları da karşıladı.

        'GELİŞİME HİZMET ETMEYİ GÖREV KABUL EDEN BİR ANLAYIŞA SAHİBİZ'

        Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan hem sektörün hem de sektörde çalışmaya aday gençlerin gelişimi için farklı alanlarda yatırım, proje ve destek programları yürüttüklerini belirterek "Enerjisa Üretim olarak, yakın paydaşlarımızdan başlayarak toplumun geneline açılan bir yelpazede sosyal fayda üretmeyi ve gelişime hizmet etmeyi görev kabul eden bir anlayışa sahibiz. Bu kapsamda gerek sektörün gelişmesi gerekse mevcut iş gücünün ve gelecekte bu sektörde çalışacak insanların daha donanımlı hale gelebilmesi için çaba sarf ediyoruz. Sektörümüzün öncü markası olarak geniş bir bilgi ve deneyim havuzuna sahibiz. Bu bilgi ve tecrübeyi insanlara açmanın yanı sıra akademi ile yürüttüğümüz çeşitli iş birlikleri ve doğrudan desteklerle de bu alandaki katkımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin en önemli üniversiteleri arasında yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile yerel bir paydaş olarak güçlü bir iş birliği ve dayanışma içindeyiz. Çok önemli enerji yatırımlarına ev sahipliği yapan Çanakkale'nin böyle güçlü bir üniversiteye sahip olması ayrıca çok değerli. Biz de üniversitemize ve mühendis adayı öğrencilerimize destek olmak için bu laboratuvarın kurulmasına öncülük etmek istedik. Tüm Enerjisa Üretim çalışanları adına hayırlı olsun diyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

        ÇOMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özgür Turay Kaymakçı ise konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

        "İlk olarak ÇÖMÜ ailesi adına Enerjisa Üretim'e üniversitemize vermiş olduğu destekler için çok teşekkür ediyorum. Enerji ve üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, bölümümüzün öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu noktada Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı ve Elektrik Tesisleri Laboratuvarı'nın sektörün ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmede kritik rol oynayacağını düşünüyorum. Her iki laboratuvarımızın da hem üniversitemize hem de sektöre faydalı olmasını diliyorum."

         

        DHA-Eğitim - Türkiye-Çanakkale / Merkez - DHA

        2023-10-11 16:24:16

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!
        O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Jandarma olduğunu söyleyerek yaşlı kadını dolandıran şüpheli yakalandı
        Jandarma olduğunu söyleyerek yaşlı kadını dolandıran şüpheli yakalandı
        Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
        Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
        'Jandarmayım' yalanı ile dolandırdı, kaçarken otobüste yakalandı
        'Jandarmayım' yalanı ile dolandırdı, kaçarken otobüste yakalandı
        Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi
        Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi