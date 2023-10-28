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        Yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 10 FETÖ şüphelisinden 7´si tutuklandı

        ÇANAKKALE'ninGökçeada ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 10 FETÖ/PDY şüphelisinden 7´si, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:10
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        Yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 10 FETÖ şüphelisinden 7´si tutuklandı
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        ÇANAKKALE'ninGökçeada ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 10 FETÖ/PDY şüphelisinden 7´si, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri ile Çanakkale Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğinde, 24 Ekim'de Gökçeada'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki emekli kıdemli albay E.B., emekli kurmay Albay E.E.E., ihraç askerler üsteğmen H.İ.Y., astsubay üstçavuş N.Ö., astsubay üstçavuş Y.A., yüzbaşı S.A. ve S.B., B.B., Y.K., K.Y. ile organizatör İ.A. olmak üzere toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 2 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 3 USB flash bellek, yaklaşık 2 milyon 940 bin TL değerinde döviz ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 şüpheliden organizatör İ.A., operasyondan bir gün sonra işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7´si tutuklandı.

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