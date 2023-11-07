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        Çanakkale'de 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

        ÇANAKKALE´ninEzine ilçesinde, jandarma ekiplerince takside Afgan uyruklu 8 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmen kaçakçısı O.K., tutuklandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 19:20 Güncelleme: 07.11.2023 - 19:25
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        Çanakkale'de 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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        ÇANAKKALE´ninEzine ilçesinde, jandarma ekiplerince takside Afgan uyruklu 8 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmen kaçakçısı O.K., tutuklandı. 

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Körüktaşı köyü yakınlarında kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Ekipler tarafından durdurulan 17 T 5027 plakalı takside 1´i kadın, 5'i çocuk olmak üzere Afgan uyruklu 8 kaçak göçmen ile organizatör O.K. yakalandı. Gözaltına alınan organizatör O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen O.K. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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