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        Çanakkale'de 64 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı

        ÇANAKKALE'dejandarma ekiplerince durdurulan bir kamyonet ile minibüste Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmen ve 4 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:50
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        Çanakkale'de 64 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı
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        ÇANAKKALE'dejandarma ekiplerince durdurulan bir kamyonet ile minibüste Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmen ve 4 organizatör şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Körüktaşı ve Tavaklı köyleri sahil kesiminde 10 BZ 933 plakalı kamyonet ile 17 GC 480 plakalı minibüsü durdurdu. Her iki araçta yapılan kontrollerde 17'si kadın, 27'si çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 64 kaçak göçmen ile organizatör şüphelileri İ.K., M.L., N.I. ve Y.S. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürürken, kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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