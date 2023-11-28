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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yolcu gemisi sürüklendi

        ÇANAKKALEBoğazı'ndan geçen Libya bayraklı 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi makine arızası yaptı. Sürüklenen gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:50
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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yolcu gemisi sürüklendi
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        ÇANAKKALEBoğazı'ndan geçen Libya bayraklı 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi makine arızası yaptı. Sürüklenen gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.

        İstanbul'dan Libya'ya giden 146 metre uzunluğundaki Libya Bayraklı 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi, saat 12.30 sıralarında Karakova açıklarında makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-2' ve 'Kurtarma-14' römorkörleri sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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