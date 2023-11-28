Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yolcu gemisi sürüklendi ÇANAKKALEBoğazı'ndan geçen Libya bayraklı 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi makine arızası yaptı. Sürüklenen gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.

ÇANAKKALEBoğazı'ndan geçen Libya bayraklı 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi makine arızası yaptı. Sürüklenen gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.

İstanbul'dan Libya'ya giden 146 metre uzunluğundaki Libya Bayraklı 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi, saat 12.30 sıralarında Karakova açıklarında makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-2' ve 'Kurtarma-14' römorkörleri sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.