Çanakkale'de "Deprem Çalıştayı" düzenlendi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale'nin depremsellik riskini belirleyebilmek için gerekli çalışmanın hızla hayata geçirilebilmesi gerektiğini belirterek, "Bu çalışma tamamlandığında ve sürdürülebilirlik sağlandığında deprem riskine karşı alınması gereken önlemler daha doğru şekilde belirlenebilecek." dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale'nin depremsellik riskini belirleyebilmek için gerekli çalışmanın hızla hayata geçirilebilmesi gerektiğini belirterek, "Bu çalışma tamamlandığında ve sürdürülebilirlik sağlandığında deprem riskine karşı alınması gereken önlemler daha doğru şekilde belirlenebilecek." dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ikincisi düzenlenen Deprem Çalıştayı, "Depremle Yaşamak: Riskleri Azaltmak, Farkındalığı Artırmak: Çanakkale Örneği" temasıyla kentteki bir otelde yapıldı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, açılış konuşmasında, Çanakkale’nin, yer aldığı jeolojik yapı nedeniyle deprem riski yüksek olan bir bölge olduğunu, jeolojik dönemler ve son yüzyılda meydana gelen depremlerin, bu riskin ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini söyledi.

Özellikle 1912 yılında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin Çanakkale ve çevresindeki bir çok yerleşim yerinde büyük zarara neden olduğunu hatırlatan Erenoğlu, yakın yıllarda çevrede meydana gelen depremler nedeniyle özellikle bazı ilçelerdeki yerleşim yerleri ile alt yapının hasar gördüğünü anımsattı.

Deprem riskini azaltmak için öncelikle depremsellik riskini doğru şekilde belirlemek gerektiğine dikkati çeken Erenoğlu, "Bu noktada Çanakkale’nin depremsellik riskini belirleyebilmek için gerekli çalışma hızla hayata geçirilebilmeli. Bu çalışma tamamlandığında ve sürdürülebilirlik sağlandığında deprem riskine karşı alınması gereken önlemler daha doğru şekilde belirlenebilecek." dedi.

Üniversite olarak, deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın, riskleri azaltmanın önemine inandıklarını ifade eden Erenoğlu, "Bu kapsamda 2023 yılında 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde ilk çalıştayımızı düzenledik. Bu çalıştay, deprem konusunda farkındalığı artırmak ve hazırlıklı olmak konusunda önemli bir adım teşkil etti. Bugün ise ikincisini gerçekleştirdiğimiz çalıştay, Çanakkale’nin depremsellik riskini ve bu risklere karşı alınması gereken önlemleri ele almanın yanı sıra ilk çalıştayın sorunlarının tartışılacağı doğal bir platform niteliğinde." diye konuştu.

- "Deprem riskini azaltmanın yolu çok yönlü bir yaklaşım gerektirir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen de Çanakkale'nin deprem kuşağında yer almanın getirdiği risklere maruz bir bölge olduğunu söyledi.

Nüfus yoğunluğu, yapı stoku, zemin durumu gibi faktörlerin deprem riskini artıran unsunlar olduğunu ifade eden Çelen, ayrıca Çanakkale’nin zengin tarihi ve kültürel mirasının da depremden korunmayı hak ettiğini dile getirdi.

"Depremle Yaşamak: Riskleri Azaltmak, Farkındalığı Artırmak: Çanakkale Örneği" temasının, Çanakkale’nin deprem riskiyle ilgili mevcut durumunu, ihtiyaçlarını ve önceliklerini yansıttığını, bu temanın ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir konu olduğunu vurgulayan Çelen, "Çünkü deprem riskini azaltmanın, toplumsal bilinci artırmanın ve dayanıklılığımızı güçlendirmenin yolu çok yönlü bir yaklaşım gerektirir." dedi.

- "Türkiye'de hiçbir deprem sürpriz değildir"

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Bekler ise Türkiye’nin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu gibi iki büyük ve aktif fay bölgesine sahip fayların ürettiği depremlerden etkilenen bir çok yerleşim ve sanayi alanına sahip olmasının, bu kavramların her defasında ne kadar önemli ve güncel tutulması gerektiğini hatırlattığını söyledi.

"Türkiye'de hiç bir deprem sürpriz değildir." diyen Bekler, sadece İstanbul değil tüm şehirler için deprem gerçeğinin, genel hayatın bir parçası olduğunu dile getirdi.

Çanakkale’nin de bu şehirlerden biri olduğuna dikkati çeken Bekler, şunları kaydetti:

"Deprem öncesi ve sonrası alınacak önlemler, tedbirler, kararlar, depreme yönelik hedef ve stratejiler yanında yeni eylem planları, tarihsel, kültürel yapısı ve doğal zenginlikleri, şehrin bu dokusunun afetlere karşı hazır hale getirilmesi için önem arz etmektedir."

Çalıştayın amacının deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmaları belirlemek, depreme karşı hazırlıklı ve bilinçli olunması gerektiğini vurgulamak ve deprem riskini azalmak için kentleşmek, dijital alt yapı ve afet farkındalığı gibi konuları ön plana koyabilmek olduğunu aktaran Bekler, çalıştayın katılımcılarının depremle ilgili konularda uzman akademisyenler, araştırmacılar, belediye yetkilileri, şehir plancıları ve afet gönüllülerinden oluştuğunu belirtti.

Bekler, çalıştayın sonuç raporunun deklerasyon şeklinde yayınlanacağını sözlerine ekledi.

Gün boyunca farklı başlıklarda oturumlarla devam edecek olan çalıştayın açılışına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.