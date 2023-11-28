Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de "Deprem Çalıştayı" düzenlendi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale'nin depremsellik riskini belirleyebilmek için gerekli çalışmanın hızla hayata geçirilebilmesi gerektiğini belirterek, "Bu çalışma tamamlandığında ve sürdürülebilirlik sağlandığında deprem riskine karşı alınması gereken önlemler daha doğru şekilde belirlenebilecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de "Deprem Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale'nin depremsellik riskini belirleyebilmek için gerekli çalışmanın hızla hayata geçirilebilmesi gerektiğini belirterek, "Bu çalışma tamamlandığında ve sürdürülebilirlik sağlandığında deprem riskine karşı alınması gereken önlemler daha doğru şekilde belirlenebilecek." dedi.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ikincisi düzenlenen Deprem Çalıştayı, "Depremle Yaşamak: Riskleri Azaltmak, Farkındalığı Artırmak: Çanakkale Örneği" temasıyla kentteki bir otelde yapıldı.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, açılış konuşmasında, Çanakkale’nin, yer aldığı jeolojik yapı nedeniyle deprem riski yüksek olan bir bölge olduğunu, jeolojik dönemler ve son yüzyılda meydana gelen depremlerin, bu riskin ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini söyledi.

        Özellikle 1912 yılında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin Çanakkale ve çevresindeki bir çok yerleşim yerinde büyük zarara neden olduğunu hatırlatan Erenoğlu, yakın yıllarda çevrede meydana gelen depremler nedeniyle özellikle bazı ilçelerdeki yerleşim yerleri ile alt yapının hasar gördüğünü anımsattı.

        Deprem riskini azaltmak için öncelikle depremsellik riskini doğru şekilde belirlemek gerektiğine dikkati çeken Erenoğlu, "Bu noktada Çanakkale’nin depremsellik riskini belirleyebilmek için gerekli çalışma hızla hayata geçirilebilmeli. Bu çalışma tamamlandığında ve sürdürülebilirlik sağlandığında deprem riskine karşı alınması gereken önlemler daha doğru şekilde belirlenebilecek." dedi.

        Üniversite olarak, deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın, riskleri azaltmanın önemine inandıklarını ifade eden Erenoğlu, "Bu kapsamda 2023 yılında 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde ilk çalıştayımızı düzenledik. Bu çalıştay, deprem konusunda farkındalığı artırmak ve hazırlıklı olmak konusunda önemli bir adım teşkil etti. Bugün ise ikincisini gerçekleştirdiğimiz çalıştay, Çanakkale’nin depremsellik riskini ve bu risklere karşı alınması gereken önlemleri ele almanın yanı sıra ilk çalıştayın sorunlarının tartışılacağı doğal bir platform niteliğinde." diye konuştu.

        - "Deprem riskini azaltmanın yolu çok yönlü bir yaklaşım gerektirir"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen de Çanakkale'nin deprem kuşağında yer almanın getirdiği risklere maruz bir bölge olduğunu söyledi.

        Nüfus yoğunluğu, yapı stoku, zemin durumu gibi faktörlerin deprem riskini artıran unsunlar olduğunu ifade eden Çelen, ayrıca Çanakkale’nin zengin tarihi ve kültürel mirasının da depremden korunmayı hak ettiğini dile getirdi.

        "Depremle Yaşamak: Riskleri Azaltmak, Farkındalığı Artırmak: Çanakkale Örneği" temasının, Çanakkale’nin deprem riskiyle ilgili mevcut durumunu, ihtiyaçlarını ve önceliklerini yansıttığını, bu temanın ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir konu olduğunu vurgulayan Çelen, "Çünkü deprem riskini azaltmanın, toplumsal bilinci artırmanın ve dayanıklılığımızı güçlendirmenin yolu çok yönlü bir yaklaşım gerektirir." dedi.

        - "Türkiye'de hiçbir deprem sürpriz değildir"

        ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Bekler ise Türkiye’nin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu gibi iki büyük ve aktif fay bölgesine sahip fayların ürettiği depremlerden etkilenen bir çok yerleşim ve sanayi alanına sahip olmasının, bu kavramların her defasında ne kadar önemli ve güncel tutulması gerektiğini hatırlattığını söyledi.

        "Türkiye'de hiç bir deprem sürpriz değildir." diyen Bekler, sadece İstanbul değil tüm şehirler için deprem gerçeğinin, genel hayatın bir parçası olduğunu dile getirdi.

        Çanakkale’nin de bu şehirlerden biri olduğuna dikkati çeken Bekler, şunları kaydetti:

        "Deprem öncesi ve sonrası alınacak önlemler, tedbirler, kararlar, depreme yönelik hedef ve stratejiler yanında yeni eylem planları, tarihsel, kültürel yapısı ve doğal zenginlikleri, şehrin bu dokusunun afetlere karşı hazır hale getirilmesi için önem arz etmektedir."

        Çalıştayın amacının deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmaları belirlemek, depreme karşı hazırlıklı ve bilinçli olunması gerektiğini vurgulamak ve deprem riskini azalmak için kentleşmek, dijital alt yapı ve afet farkındalığı gibi konuları ön plana koyabilmek olduğunu aktaran Bekler, çalıştayın katılımcılarının depremle ilgili konularda uzman akademisyenler, araştırmacılar, belediye yetkilileri, şehir plancıları ve afet gönüllülerinden oluştuğunu belirtti.

        Bekler, çalıştayın sonuç raporunun deklerasyon şeklinde yayınlanacağını sözlerine ekledi.

        Gün boyunca farklı başlıklarda oturumlarla devam edecek olan çalıştayın açılışına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Lapseki'de incelemelerde bulundu
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Lapseki'de incelemelerde bulundu
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Çanakkale Valiliğini ziyaret etti
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Çanakkale Valiliğini ziyaret etti
        Çanakkale'de Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü: 4 asker yaral...
        Çanakkale'de Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü: 4 asker yaral...
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal
        Emekli öğretmen, eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü
        Emekli öğretmen, eski kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü