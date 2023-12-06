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        Çanakkale'de 7 metrelik kuyuya düşen porsuk, kurtarıldı

        ÇANAKKALE'de7metre derinliğindeki su kuyusuna düşen porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:00
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        Çanakkale'de 7 metrelik kuyuya düşen porsuk, kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'de7metre derinliğindeki su kuyusuna düşen porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

        Ezine ilçesi Derbentbaşı köyü yakınlarında sabah saatlerinde mantar toplamaya çıkanlar, çevredeki kuyudan bir ses geldiğini fark etti. Kuyuya yaklaşan vatandaşlar, içeride bir porsuğun olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen porsuğu kurtardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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