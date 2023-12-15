Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı (4)
LAPSEKİ´DEYOLLAR SUYLA DOLDU
Çanakkale´de sağanak kent genelinde etkili olmaya devam ederken, Lapseki ilçesinde Ahırlı ve Ayazma Deresi mevkisinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Çevreyolu üzerindeki bazı evlerin otoparklarını su bastı. Su basan yollar kısa süreli trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.
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