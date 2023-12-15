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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 23:18 Güncelleme: 15.12.2023 - 23:20
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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı (4)
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        LAPSEKİ´DEYOLLAR SUYLA DOLDU

        Çanakkale´de sağanak kent genelinde etkili olmaya devam ederken, Lapseki ilçesinde Ahırlı ve Ayazma Deresi mevkisinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Çevreyolu üzerindeki bazı evlerin otoparklarını su bastı. Su basan yollar kısa süreli trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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