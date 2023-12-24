Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale´de 77 kaçak göçmen yakalandı

         ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde iki ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 77 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 22:55 Güncelleme: 24.12.2023 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale´de 77 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

         ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde iki ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 77 kaçak göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesi Assos mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye giden jandarma ekipleri tarafından 31 kaçak göçmen yakalandı. Bir başka operasyonda ise Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-905' ve 'KB-20' Sahil Güvenlik Botu tarafından, 46 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan toplamda 77 kaçak göçmen, işlemleri sonrası Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Vakit kaybı
        Vakit kaybı
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        Birçok kent kar yağışına teslim oldu!
        Birçok kent kar yağışına teslim oldu!
        Yürek yakan olay! 3 çocuk nehre düştü
        Yürek yakan olay! 3 çocuk nehre düştü
        Kadıköy'e böyle geldiler
        Kadıköy'e böyle geldiler
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Hazreti Mevlana 750. vuslat yıl dönümünde Gelibolu'da anıldı
        Hazreti Mevlana 750. vuslat yıl dönümünde Gelibolu'da anıldı
        Şampiyon develer Çanakkale'de arenaya çıktı
        Şampiyon develer Çanakkale'de arenaya çıktı
        Biga'da deprem riski ve farkındalık paneli
        Biga'da deprem riski ve farkındalık paneli
        Prof. Dr. Şener'den 'JN.1' açıklaması: Paniğe kapılacak bir durum yok
        Prof. Dr. Şener'den 'JN.1' açıklaması: Paniğe kapılacak bir durum yok
        Çanakkale açıklarında 80 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 80 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de "En Güzel Deve Yarışması" düzenlendi
        Çanakkale'de "En Güzel Deve Yarışması" düzenlendi