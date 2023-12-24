Biga'da deprem riski ve farkındalık paneli Biga Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Biga Kaymakamlığı, Biga Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)işbirliğinde Biga'da deprem riski ve farkındalık konulu panel düzenlendi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Biga Kaymakamlığı, Biga Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)işbirliğinde Biga’da deprem riski ve farkındalık konulu panel düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panele, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, MHP İlçe Başkanı Salih Altınkaya, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Melih Akyıl, TSO üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Biga TSO 3 No'lu Meslek Komitesi Başkanı Levent Şahin; "Depreme hazır olabiliriz. Bunun için hem önlem almalı, hem de farkındalık düzeyimizi arttırmalıyız. Bu nedenle paneli çok önemsiyoruz " dedi.

Panel öncesi konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu belirterek, "Üniversitemiz, Kandilli Rasathanemiz ve Biga Belediyemiz Ağaköy yerleşkemizde yer altı hareketlerini izleyen bir deprem izleme istasyonu kurduk. Doğal afet yaşandığı zaman ilçemizde toplanma alanlarından Belediyemiz bünyesinde bulunan itfaiye müdürlüğümüzün donanımından tutun çalışmaları sürdürdü. İlçemizde inşaat ve yapım hizmetleri hızlı bir şekilde sürüyor. Belediyemiz imar müdürlüğünde bulunmayan yapı kontrol birimini de kurduk. Belediyemiz bünyesinde çalışan teknik personelimizin sayılarını arttırdık. Şu an Biga Belediyesi olarak bölge bölge mahalle mahalle sokak sokak hattı bina bina ilçemizdeki tüm yapı stoklarının verilerini aldık. Nereden başlayacağımızı çok iyi biliyoruz. İnşallah Bakanlık onayı geldikten sonra da kentsel dönüşüm çalışmasını başlatacağız." diye konuştu.

Panelde konuşmacı olarak katılan, ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Prof. Dr. Arzu Başaran Uysal "Afet Risklerini Azaltmada Şehir Planlamanın Rolü", ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Tolga Özden, "Sağlam Yapılar ve Dirençli Kent Oluşturabilmek İçin Geçmiş Depremlerden Alınan Derslerin Değerlendirilmesi" , ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi D. Feyza Nur Bekler, "Afet Farkındalığı ve Gönüllülük Çalışmaları" hakkında bilgi verdi.