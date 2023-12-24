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        Şampiyon develer Çanakkale'de arenaya çıktı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde 200 deve arenaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:30 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:01
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        Şampiyon develer Çanakkale'de arenaya çıktı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde 200 deve arenaya çıktı.

        Bayramiç Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği tarafından Bayramiç Belediyesinin desteğiyle Ahmet Somalı Arena'da düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

        Sahiplerinin, 40'ı aşkın kentten getirdiği 200 deve, devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festivalde bir araya geldi.

        Sabah saatlerinde başlayan güreşlerde ilk önce genç develer arenaya çıktı. Daha sonra aralarında "Niko", "Çılgın Özer", "Şenlik" gibi pehlivan develerin de yer aldığı güreşler ise seyirciler tarafından ilgi ve heyecanla izlendi.

        Seyirciler bir taraftan güreşleri izlerden diğer taraftan tribünlerde mangal yaparak keyifli vakit geçirdi. Güreşler sırasında zaman zaman deve sahipleri arasında gergin anlar da yaşandı.

        Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival katılımcılarının büyük bir bölümünün şehir dışından geldiğini ve yaklaşık 7 bin 500 izleyicinin güreşleri seyrettiğini söyledi.

        Bayramiç'teki festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uygun, daha büyük bir arenaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

        Uygun, Bayramiç deve güreşlerinin Türkiye'de artık bir marka olduğunu, devamının gelmesini istedikleri ifade etti.

        Şehit haberlerinin kendilerini üzdüğünü, bu nedenle festivalde davul ve zurnayı yasakladıklarını anlatan Uygun, "Herkesin farklı duyguları, içinde bir hüzün var. Biz bunu hissediyoruz, güreş severler de." dedi.

        Bazı hayvanseverlerin deve güreşleri nedeniyle kendilerini eleştirdiğini hatırlatan Uygun, "Ama ben şunu gördüm, damlarını da gezdim. Sahipleri o kadar ilgi gösteriyor ki çocukları gibi davranıyorlar. Kültürümüzden gelen bir ilgi. Başkan olmadan önce deve güreşlerine gelmezdim ama artık hayatım boyunca deve güreşlerini takip edeceğim." diye konuştu.

        Festivale CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Bayramiç Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği Başkanı Ergün Özkan ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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