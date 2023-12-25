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        'Askeri personel' olduklarını söyleyerek 500 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı

        ÇANAKKALE´nin Yenice ilçesinde yaşayan M.S.´ye kendilerini 'askeri personel' olarak tanıtarak terör örgütüne karıştığını söyleyip, 500 bin TL dolandıran H.B. ve V.E. jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:36 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:40
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        'Askeri personel' olduklarını söyleyerek 500 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı
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        ÇANAKKALE´nin Yenice ilçesinde yaşayan M.S.´ye kendilerini 'askeri personel' olarak tanıtarak terör örgütüne karıştığını söyleyip, 500 bin TL dolandıran H.B. ve V.E. jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Olay, 13 Aralık'ta ilçeye bağlı Yarış köyünde meydana geldi. İddiaya göre H.B. ve V.E., M.S.'ye kendilerini `askeri personel´ olarak tanıtıp, terör örgütüne karıştıklarını, bu olaydan kurtulması için para vermesi gerektiğine ikna etti. M.S., dolandırıcılara 500 bin TL verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.S. durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel bir ekipler oluşturuldu. Özel ekipler tarafından yapılan araştırma, teknik takip ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin H.B. ile V.E. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından dün Manisa´nın Turgutlu ilçesinde ve İzmir´de eş zamanlı operasyon düzenlenerek, H.B. ile V.E. yakalayarak Çanakkale´ye getirildi. Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ile V.E. tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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