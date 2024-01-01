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        Çanakkale´de servis otobüsü devrildi: 5 yaralı

        ÇANAKKALE´nin Lapseki ilçesinde işçi servis otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:00
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        Çanakkale´de servis otobüsü devrildi: 5 yaralı
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        ÇANAKKALE´nin Lapseki ilçesinde işçi servis otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçenin Çardak beldesinde meydana geldi. Biga'dan Çanakkale yönüne giden, fabrika işçilerini taşıyan 17 KD 006 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Lapseki Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunu iyi olduğu bildirildi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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