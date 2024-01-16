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        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 56 göçmen kurtarıldı

         ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 56 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:51 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:55
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        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 56 göçmen kurtarıldı
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         ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 56 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 11 Ocak'ta saat 11.30'da Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisiyle harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-84' Sahil Güvenlik gemisi ve 'KB-4304' Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik botlardaki, aralarında çocukların da olduğu toplam 56 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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