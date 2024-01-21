Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (3)

FERİBOTSEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00 seferleri, Eceabat'tan ise saat 04.00 seferi iptal edildi.