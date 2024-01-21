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        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 00:20 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:20
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        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (3)
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        FERİBOTSEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00 seferleri, Eceabat'tan ise saat 04.00 seferi iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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