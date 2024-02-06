Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası yapan gemi kurtarıldı

        ÇANAKKALE Boğazı'nda dümen arızası yapan Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı 'RISE1905' isimli genel kargo gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na demir attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası yapan gemi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE Boğazı'nda dümen arızası yapan Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı 'RISE1905' isimli genel kargo gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na demir attı.

        Yalova'dan Yunanistan'a gitmekte olan 81 metre uzunluğundaki Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı 'RISE1905' isimli genel kargo gemisi, öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde dümen arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-15´ römorkörleri ve Kıyı Emniyeti-9 botu, sevk edildi. Diğer gemi kaptanları da arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkör eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülen gemi, alanda demir attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        "Benim annem de güzel"
        "Benim annem de güzel"
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
        Çanakkale'de 6 Şubat depremleri hatıra ormanı oluşturuldu
        Çanakkale'de 6 Şubat depremleri hatıra ormanı oluşturuldu
        Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kök hücre tedavisi operasyonunda 2 şüpheli daha t...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kök hücre tedavisi operasyonunda 2 şüpheli daha t...
        Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
        ÇOMÜ'de 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğrenciler anısına hatıra orma...
        ÇOMÜ'de 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğrenciler anısına hatıra orma...