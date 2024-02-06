Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası yapan St. Vincent Grenadines bayraklı "Rise1905" adlı gemi, güvenli bölgeye demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası yapan St. Vincent Grenadines bayraklı "Rise1905" adlı gemi, güvenli bölgeye demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalova'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 81 metre uzunluğundaki gemi, Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu önlerinde dümen arızası yaptı.
Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan, "Kurtarma-3" ve "Kurtarma-14" römorkörleri refakatinde Karanlık Liman'a demirledi.
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