Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalova'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 81 metre uzunluğundaki gemi, Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu önlerinde dümen arızası yaptı.

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