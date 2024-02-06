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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

        Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası yapan St. Vincent Grenadines bayraklı "Rise1905" adlı gemi, güvenli bölgeye demirletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:04
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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
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        Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası yapan St. Vincent Grenadines bayraklı "Rise1905" adlı gemi, güvenli bölgeye demirletildi.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalova'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 81 metre uzunluğundaki gemi, Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu önlerinde dümen arızası yaptı.

        Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan, "Kurtarma-3" ve "Kurtarma-14" römorkörleri refakatinde Karanlık Liman'a demirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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