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        Çanakkale'de 6 Şubat depremleri hatıra ormanı oluşturuldu

        Çanakkale'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 13:30 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:40
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        Çanakkale'de 6 Şubat depremleri hatıra ormanı oluşturuldu
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        Çanakkale'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

        Ezine ilçesinin Köprübaşı mevkisinde Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü himayesinde düzenlenen fidan dikim törenine, Vali İlhami Aktaş, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadi Akman, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, İl Tarım Ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen ile kamu kurum ve kuruluş personeli katıldı.

        Fidan dikimi sonrasında depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

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