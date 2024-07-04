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        Eşi ile çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde İsmail Çakmak (38), eşi Filiz Çakmak (38) ile oğlu Baturalp Çakmak'ı (8) öldürüp, aynı pompalı tüfekle intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:45 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:50
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        Eşi ile çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti
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        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde İsmail Çakmak (38), eşi Filiz Çakmak (38) ile oğlu Baturalp Çakmak'ı (8) öldürüp, aynı pompalı tüfekle intihar etti.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Biga ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 2'nci katında oturan İsmail Çakmak ile eşi Filiz Çakmak arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmail Çakmak, pompalı tüfeğini alıp, eşi Filiz Çakmak ve oğlu Baturalp Çakmak'a ateşe edip, öldürdü. Çakmak, ardından tüfeğini çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Silah sesini duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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