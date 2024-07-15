Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

ÇANAKKALE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Vali Aktaş tarafından Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları Kahramanları'nın rölyeflerindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından dua edilmesiyle program sona erdi.