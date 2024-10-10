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        Özgür Özel, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Şehitler Abidesi'ni ziyaret edip, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 18:57 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:00
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        Özgür Özel, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Şehitler Abidesi'ni ziyaret edip, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eceabat ilçesindeki Şehitler Abidesi ziyaret etti. Ziyarette Özel'e çok sayıda CHP'li belediye başkanı eşlik etti. Rehberlerden Çanakkale Savaşları'yla ilgili bilgi alan Özel, daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak, sembolik şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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