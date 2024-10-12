Sahte mehdi ve müritlerine gözaltı; 16 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

Çanakkale'de, kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek haksız kazanç sağladığı için gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sahte Mehdi Mustafa Ç. ile beraberindeki 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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