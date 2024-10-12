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        Sahte mehdi ve müritlerine gözaltı; 16 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

        10TUTUKLAMAÇanakkale'de, kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek haksız kazanç sağladığı için gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sahte Mehdi Mustafa Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 04:06 Güncelleme: 12.10.2024 - 04:06
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        Sahte mehdi ve müritlerine gözaltı; 16 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
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        10TUTUKLAMA

        Çanakkale'de, kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek haksız kazanç sağladığı için gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sahte Mehdi Mustafa Ç. ile beraberindeki 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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