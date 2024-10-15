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        Çanakkale'de 79 kaçak göçmen, 2 organizatör yakalandı

        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde 79 kaçak göçmen, 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:15
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        Çanakkale'de 79 kaçak göçmen, 2 organizatör yakalandı
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        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde 79 kaçak göçmen, 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Eceabat’ın Kabatepe açıklarında dün sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli görülen yelkenli tekne durduruldu. Teknede yapılan kontrollerde 79 kaçak göçmen ile Moldova uyruklu organizatör şüphelileri S.G. (20) ve G.G. (20) yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı suçundan haklarında işlem yapılan S.G. ve G.G. adliyeye sevk edilirken, yelkenli tekneye el konuldu. 79 kaçak göçmen ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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