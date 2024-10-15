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        Çanakkale'de uyuşturucu şüphelilerine şafak operasyonu: 5 gözaltı

        ÇANAKKALE'de, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:20 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:25
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        Çanakkale'de uyuşturucu şüphelilerine şafak operasyonu: 5 gözaltı
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        ÇANAKKALE'de, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Çanakkale Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Gümrük Müdürlüğü, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli 200 polis, insansız hava aracı (İHA) ve dron destekli, uyuşturucu ticareti yapan ve satanlara yönelik, önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un yönettiği operasyonda, adreslerdeki aramalarda 43,09 gram sentetik kannabinoid, 151 sentetik hap, 32,37 gram metamfetamin, 58 mermi ve 2 av fişeği ele geçirilirken, 5 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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