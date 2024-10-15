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        Çanakkale'de uyuşturucu şüphelilerine şafak operasyonu: 27 gözaltı (2)

        GÖZALTISAYISI ARTTIÇanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Çanakkale Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Gümrük Müdürlüğü, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli 200 polis, insansız hava aracı (İHA) ve dron destekli, uyuşturucu ticareti yapan ve satanlara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:52 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:55
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        Çanakkale'de uyuşturucu şüphelilerine şafak operasyonu: 27 gözaltı (2)
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        GÖZALTISAYISI ARTTI

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Çanakkale Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Gümrük Müdürlüğü, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli 200 polis, insansız hava aracı (İHA) ve dron destekli, uyuşturucu ticareti yapan ve satanlara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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