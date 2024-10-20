Çanakkale'de orman yangını (2)

KONTROLALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beledisi yakınlarında saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 2,5 saatlik müdahalenin sonucunda saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 4 hektar orman zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

‘YAKLAŞIK 4 HEKTARLIK BİR ORMAN ALANIN ETKİLENDİĞİ DEĞELENDİRİLİYOR'

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Bugün Lapseki'nin Umurbey, beldemizin civarında bir yangın ihbarı saat 15.00 itibariyle merkezimize ulaştı. O andan itibaren ekiplerimiz hızlı bir şekilde yangın mahalline ulaştır. 4 uçağımız havadan müdahale etti. 2 de helikopter takviye olarak müdahale faaliyetinde bulundu. Karadan da 19 arazözümüz ve 10 su tankerimiz toplam 29 aracımızla müdahale yapıldı. Diğer araçlarla beraber yaklaşık 210 civarında personelimizle yangına müdahale ettik. Bölge müdürümüz de komuta kontrol helikopteriyle yukarıdan yangın tedbirlerini koordine etti, takip etti. Şu an itibariyle yaklaşık 4 hektarlık bir orman alanın etkilendiği değerlendiriliyor. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz. Şimdi soğutma ve diğer tedbirlere devam ediyor arkadaşlarımız. Büyük geçmiş olsun diyoruz" dedi.