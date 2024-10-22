Çanakkale'de 4 hektarlık ormanın zarar gördüğü yangında 2 kişi gözaltına alındı
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesi Umurbey beldesinde ormanda çıkan yangında, 4 hektar alan zarar gördü.
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesi Umurbey beldesinde ormanda çıkan yangında, 4 hektar alan zarar gördü. Yangınla ilgili M.P. ve M.P. kardeşler, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Lapseki ilçesi Umurbey beldesindeki ormanda 20 Ekim saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü 4 uçak, 2 helikopter, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle yangına müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan yapılan 2,5 saatlik müdahalenin ardından saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı.
Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, 2 kardeş M.P. ile M.P'nin bahçe temizliği yaptığı sırada, 3 farklı noktada yangının çıktığı tespit edildi. M.P. ile M.P jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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