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        Çanakkale açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Riçhter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 18:39 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:45
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        Çanakkale açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 17.56’da Ege Denizi’nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 10,27 kilometre açığında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ayvacık'ın Babakale, Kocaköy, Bademli, Koyunevi ve Gülpınar köyleri ile çevre illerden de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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        Galeri
        Galeri

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