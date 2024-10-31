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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Türkiye bayraklı boş tanker, römorkörle Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:41 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:45
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
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        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Türkiye bayraklı boş tanker, römorkörle Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.

        Samsun'dan Aliağa'ya gitmek üzere denize açılan 112 metre uzunluğunda Türkiye bayraklı 'Global Lake' isimli boş tanker, bu sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda Akbaş önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3' ve 'Kurtarma-14' römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan tanker, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülüp demirletildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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