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        Çanakkale merkezli 2 ilde silah kaçakçılığı operasyonu; 6 gözaltı

        ÇANAKKALE'ninBiga ilçesi ile Kocaeli'nde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:25 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:30
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        Çanakkale merkezli 2 ilde silah kaçakçılığı operasyonu; 6 gözaltı
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        ÇANAKKALE'ninBiga ilçesi ile Kocaeli'nde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda önceki gün Çanakkale'nin Biga ilçesinde ve Kocaeli'nde toplam 7 ayrı adrese operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirilirken; 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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