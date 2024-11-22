Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)

ÇANAKKALEBOĞAZ HATTINDAKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'de ’de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, bugün ve yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Eceabat-Çanakkale hattında Çanakkale'den bugün saat 23.00, yarın ise 01.00, 05.00, 07.00 ve 08.00; Eceabat’tan bugün 22.00, 00.00, yarın ise 04.00, 06.00 ve 07.15 seferleri iptal edildi. Çanakkale- Kilitbahir hattında bugün Çanakkale'den saat 00.00, yarın ise 07.30 seferi; Kilitbahir’den ise bugün 23.00, yarın ise 07.30 seferleri yapılamayacak.