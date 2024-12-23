Motosiklet, otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
TOPRAĞAVERİLDİÇan ilçesinde kullandığı motosikletin otobüse arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Mert Gül için öğle vakti Muhammed Camii'nde cenaze namazı kılındı.
TOPRAĞAVERİLDİ
Çan ilçesinde kullandığı motosikletin otobüse arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Mert Gül için öğle vakti Muhammed Camii'nde cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Mustafa Ekin'in kıldırdığı namazın ardından Gül'ün cenazesi Çan Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Kazada ağır yaralanan Eray Karakaya'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
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