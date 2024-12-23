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        Motosiklet, otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        TOPRAĞAVERİLDİÇan ilçesinde kullandığı motosikletin otobüse arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Mert Gül için öğle vakti Muhammed Camii'nde cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 17:16 Güncelleme: 23.12.2024 - 17:20
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        Motosiklet, otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Çan ilçesinde kullandığı motosikletin otobüse arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Mert Gül için öğle vakti Muhammed Camii'nde cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Mustafa Ekin'in kıldırdığı namazın ardından Gül'ün cenazesi Çan Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Kazada ağır yaralanan Eray Karakaya'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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