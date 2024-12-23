Çanakkale'de 1 tonluk ay balığı, balıkçıların oltasına takıldı

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesi açıklarında, kılıç balığı avcılığı yapan balıkçıların oltasına yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 2,5 metre boyunda ay balığı takıldı.

Gökçeada'da balıkçılık yapan İlker Özdemir, önceki gün balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Parakete takımlarını denize bırakan Özdemir ve arkadaşları, bir süre sonra takımları toplamaya başladı. Parakete takımını çeken Özdemir, denizin içinde dev bir balık olduğunu gördü. Yüzeye yaklaşan balığın dev bir ay balığı olduğunu fark eden balıkçılar şaşkınlık yaşadı. Yüzeye yaklaştıktan sonra oltadan kurtulan yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 2,5 metre boyundaki ay balığı, doğal ortamına geri döndü.

O anları anlatan balıkçı İlker Özdemir, "Kızılelma isimli teknemizle kılıçbalığı avına gittiğimiz sırada takımımıza devasa bir hayvan takıldı. Uzun süre uğraştıktan sonra denizin içinde görünen balığın inanılmaz büyüklükte bir ay balığı olduğunu fark ettik. Bu hayvanlar plankton yiyor. Dolayısıyla parakete takımlarına gelme olasılığı binde 1000'den daha az diye düşünüyorum. Bu hayvan 2-3 metreye kadar büyüyebiliyor. Bize takılan balığın boyu bu kadardı. Bu büyük av, denizlerimizin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak bu zenginliğin de sürdürülebilir olması için korunması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Türk balıkçılar olarak bizim görevimiz sadece avlanmak değil. Denizlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.