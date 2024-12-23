Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 1 tonluk ay balığı, balıkçıların oltasına takıldı

        ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesi açıklarında, kılıç balığı avcılığı yapan balıkçıların oltasına yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 2,5 metre boyunda ay balığı takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 19:52 Güncelleme: 23.12.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 1 tonluk ay balığı, balıkçıların oltasına takıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesi açıklarında, kılıç balığı avcılığı yapan balıkçıların oltasına yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 2,5 metre boyunda ay balığı takıldı.

        Gökçeada'da balıkçılık yapan İlker Özdemir, önceki gün balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Parakete takımlarını denize bırakan Özdemir ve arkadaşları, bir süre sonra takımları toplamaya başladı. Parakete takımını çeken Özdemir, denizin içinde dev bir balık olduğunu gördü. Yüzeye yaklaşan balığın dev bir ay balığı olduğunu fark eden balıkçılar şaşkınlık yaşadı. Yüzeye yaklaştıktan sonra oltadan kurtulan yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 2,5 metre boyundaki ay balığı, doğal ortamına geri döndü.

        O anları anlatan balıkçı İlker Özdemir, "Kızılelma isimli teknemizle kılıçbalığı avına gittiğimiz sırada takımımıza devasa bir hayvan takıldı. Uzun süre uğraştıktan sonra denizin içinde görünen balığın inanılmaz büyüklükte bir ay balığı olduğunu fark ettik. Bu hayvanlar plankton yiyor. Dolayısıyla parakete takımlarına gelme olasılığı binde 1000'den daha az diye düşünüyorum. Bu hayvan 2-3 metreye kadar büyüyebiliyor. Bize takılan balığın boyu bu kadardı. Bu büyük av, denizlerimizin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak bu zenginliğin de sürdürülebilir olması için korunması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Türk balıkçılar olarak bizim görevimiz sadece avlanmak değil. Denizlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da köy ilkokulunda öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi
        Gelibolu'da köy ilkokulunda öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi
        Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
        Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
        Motosiklet, otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Motosiklet, otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Çanakkale'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğ...
        Çanakkale'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğ...
        Çan'da Karlı Göleti hizmete alındı
        Çan'da Karlı Göleti hizmete alındı
        Çanakkale'de jandarma personeline su ve gıda verimliliği eğitimi
        Çanakkale'de jandarma personeline su ve gıda verimliliği eğitimi