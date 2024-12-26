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        Motosiklet kazasında yaralanan Eray kurtarılamadı

        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde motosikletin otobüse arkadan çarptığı kazada yaralanan Eray Karakaya (17) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:46 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:50
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        Motosiklet kazasında yaralanan Eray kurtarılamadı
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        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde motosikletin otobüse arkadan çarptığı kazada yaralanan Eray Karakaya (17) hayatını kaybetti.

        Kaza, 23 Aralık saat 23.00 sıralarında Çan-Biga karayolunda meydana geldi. 17 AGE 096 plakalı motosiklet, 17 AH 876 plakalı otobüse arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Mert Gül’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Eray Karakaya ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Hastanede tedavisi süren Eray Karakaya da kazadan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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