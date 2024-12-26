Motosiklet kazasında yaralanan Eray kurtarılamadı

Kaza, 23 Aralık saat 23.00 sıralarında Çan-Biga karayolunda meydana geldi. 17 AGE 096 plakalı motosiklet, 17 AH 876 plakalı otobüse arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Mert Gül’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Eray Karakaya ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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