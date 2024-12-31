Çanakkale'de polislerden çocuklara sürpriz yeni yıl kutlaması
ÇANAKKALE'de, yılbaşı akşamı görev yapan polisler, çocuklara sürpriz yaparak 'Müzeyyen Aslan Karagöz Oyunu'nu sergiledi.
ÇANAKKALE’de, yılbaşı akşamı görev yapan polisler, çocuklara sürpriz yaparak ‘Müzeyyen Aslan Karagöz Oyunu’nu sergiledi.
Çanakkale’de yılbaşı akşamı görev yapan polisler, Merkez ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde çocuklarla eğlenceli anlar yaşadı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi’ndeki çocuklara ‘Müzeyyen Aslan Karagöz Oyunu’ sergiledi. Mahalleye gelen polisler, çocuklar ile birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.
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