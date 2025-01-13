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        Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)

        YARINKİBAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİÇanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 17:41 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:41
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        Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
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        YARINKİBAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 17.00 seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak. Öte yandan Eceabat-Çanakkale hattında Eceabat'tan saat 04.00, Çanakkale'den saat 05.00 seferleri iptal edildi.

        Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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