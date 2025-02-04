Gökçeada'da otluk yangını kontrol altına alındı
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Gökçeada ilçesinde Afer Çeşmesi bölgesinde saat 19.
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Gökçeada ilçesinde Afer Çeşmesi bölgesinde saat 19.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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