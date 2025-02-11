Sezgin'in av dönüşü silahla ölümüne ilişkin gözaltına alınan arkadaş tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde av dönüşü ateş alan tüfekten çıkan saçmalarla vurulan Sezgin Yeşil'in (22) ölümüne ilişkin gözaltına alınan arkadaşı Necati Aydoğdu, tutuklandı.

Olay, 9 Şubat'ta saat 22.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Sezgin Yeşil ve arkadaşı Necati Aydoğdu, köy yakınlarında domuz avına çıktı. İddiaya göre dönüşte otomobilden inmek isteyen Aydoğdu'nun tüfeği henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı. Sezgin Yeşil ağır yaralandı. Aydoğdu, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sezgin Yeşil, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sezgin, kurtulamadı. Jandarma, olayın kazayla olduğunu ileri süren Aydoğdu'yu 'Taksirle öldürme' suçundan gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydoğdu, tutuklandı.