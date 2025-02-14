Gökçeada'da flamingoların 'kur' ve 'beslenme' dansı fotoğraflandı

KUŞ gözlemcisi Cenk Polat, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Tuz Gölü'nde 2025 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) sırasında flamingoların 'kur' ve 'beslenme' dansını fotoğrafladı. Cenk Polat, "Flamingoların kur dönemleri başladığı için bir araya geliyorlar. Çok güzel görüntüler vardı. 'Büyük flamingolar' dediğimiz tür için Türkiye çok önemli" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde su kuşlarının envanterine yönelik olarak, su kuşları için önem arz eden alanlarda kış ortası su kuşu sayımı gerçekleştirdi. Sayımlar sırasında kuş gözlemcisi Cenk Polat, Gökçeada ilçesindeki Tuz Gölü'nde flamingoların 'kur dansı' ve 'beslenme dansını' fotoğrafladı. Tuz Gölü'nde 2 bine yakın flamingonun gözlendiğini söyleyen Cenk Polat, sulak alanlardaki azalmalar flamingo sayılarını olumsuz etkilediğini söyledi.

'FLAMİNGOLARIN DANSI ÇOK GÜZELDİ'

Gökçeada Tuz Gölü'nde flamingoların kış aylarında toplandığını vurgulayan Cenk Polat, "2 bine yakın flamingo var. Burada çok güzel bir flamingo sayısını gördük. Flamingolar, kur dönemleri başladığı için bir araya geliyorlar. Kur dansı dediğimiz bu anı ve beslendikleri zaman yaptıkları dansı fotoğrafladık. Çok güzel görüntüler vardı. 'Büyük flamingo' dediğimiz tür için Türkiye çok önemli. Dünya popülasyonunun birçok kısmı Türkiye'de olduğu için buna önem veriyoruz. Flamingoların dansı çok güzeldi" dedi.

'SAYILARINDA CİDDİ BİR DÜŞÜŞ VEYA CİDDİ BİR YÜKSELİŞ GÖRMEDİK'

Flamingoların da diğer kuşlarda olduğu gibi popülasyonunda azalma olduğuna dikkat çeken Polat, "Bunun sebebi olarak sulak alanlardaki azalmadan bahsedebiliriz. Türkiye'de yine Gediz Deltası ve Tuz Gölü'nde büyük üreme alanları var. Buradaki su durumu çok önemli. Bu durumların flamingo sayılarına çok etkisi oluyor. Flamingoların geçen 5 yıla baktığımız zaman sayı durumları ortalama gidiyor. Bu yılki sayımlarda çok ciddi bir düşüş veya ciddi bir yükseliş görmedik. Şu an normal bir şekilde devam ediyor" dedi.