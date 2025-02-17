Kalp krizinden ölen polis memuru için tören düzenlendi

ÇANAKKALE'de, kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru Samet Bayraktar (43) için tören düzenlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Samet Bayraktar, dün saat 21.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Samet Bayraktar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru Bayraktar için bugün İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Bayraktar'ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Saygı duruşunda bulunmasının ardından dua edildi.

Duanın ardından konuşan Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, “Bugün burada aramızdan ayrılan Samet Bayraktar kardeşimizi uğurlamak için toplanmış bulunmaktayız. Şanla şerefle 16 yıl boyunca polis teşkilatına, devletine, milletine, bayrağına, hizmet etmiş kardeşimizin ani ve zamansız aramızdan ayrılışı hepimizi derin bir üzüntüye sevk etti. Kardeşimiz mesleğinde oldukça başarılı, özverili, çalışkan ve örnek bir polis memuruydu. Kendisi teşkilatımıza uzun yıllar hizmet etti. 16 yıl boyunca Van'da Gümüşhane'de Trabzon'da ve yaklaşık 8 aydır da ilimizde görev yapmaktaydı. Görev yaptığı süre içerisinde gerek ailesinden gerek teşkilatımızdan ne kadar yardımsever ne kadar anlayışlı birey, çevresine karşı da bir o kadar duyarlı insan olduğunu hepimiz biliyoruz ve buna şahitlik ederiz. Değerli kardeşimize Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Törenin ardından polis memuru Samet Bayraktar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a uğurlandı.