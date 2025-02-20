Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle kapanan 20 köy yolundan 16'sı açıldı

        ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:46 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle kapanan 20 köy yolundan 16'sı açıldı
        ABONE OL

        ÇANAKKALE’nin Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan bu yollardan 16’sı İl Özel İdaresi ekipleri tarafından tekrar ulaşıma açıldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Yenice ilçesinde dün başlayan kar yağışı gece şiddetini artırmasıyla köy yolları ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Armutçuk, Alancık, Darıalan, Hacılar, Hacıyusuflar, Kuzupınarı, Yağdıran, Yeniköy, Karadoru, Sarıçayır, Taban, Namazgah, Çamoba, Soğucak, Kızıldam, Yalıoba, Kabalı, Sazak, Yukarıinova ve Yukarıkaraaşık köy yolları kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kapanan 20 köy yolundan 16’sı ulaşıma açıldı. Kapalı olan diğer 4 köy yolunda ise ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?

        Benzer Haberler

        Ezine Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
        Ezine Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
        Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
        Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
        Çanakkale'nin bazı ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
        Çanakkale'nin bazı ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
        Çanakkale'de sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de zirai don uyarısı yapıldı
        Çanakkale'de zirai don uyarısı yapıldı