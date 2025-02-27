Zıpkınla 1,8 metrelik akya balığı avladı

ÇANAKKALE'de tüpsüz olarak zıpkınla 25 metre derinliğe serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan (45), 63 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre boyunda akya balığı avladı.

Kentte 20 yıldır profesyonel olarak sportif amaçlı dalış yapan Çetin Ege Doğan, 23 Şubat'ta Saros Körfezi açıklarında trofe avı için denize açıldı. Tüpsüz olarak zıpkınla 25 metre derinliğe dalan Doğan, bir süre sonra akya sürüsüyle karşılaştı. Zıpkınıyla 63 kilogram ağırlığında 1,8 metre boyunda akya balığı avlayan Doğan, o anları su altı kamerasıyla kaydetti.