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        Zıpkınla 1,8 metrelik akya balığı avladı

        ÇANAKKALE'de tüpsüz olarak zıpkınla 25 metre derinliğe serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan (45), 63 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre boyunda akya balığı avladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:50
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        Zıpkınla 1,8 metrelik akya balığı avladı
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'de tüpsüz olarak zıpkınla 25 metre derinliğe serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan (45), 63 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre boyunda akya balığı avladı.

        Kentte 20 yıldır profesyonel olarak sportif amaçlı dalış yapan Çetin Ege Doğan, 23 Şubat'ta Saros Körfezi açıklarında trofe avı için denize açıldı. Tüpsüz olarak zıpkınla 25 metre derinliğe dalan Doğan, bir süre sonra akya sürüsüyle karşılaştı. Zıpkınıyla 63 kilogram ağırlığında 1,8 metre boyunda akya balığı avlayan Doğan, o anları su altı kamerasıyla kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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