Emanet aldığı motosikletle kaza yapıp, öldü (2)

Çanakkale'nin Biga ilçesinde emanet aldığı motosiklet ile yaptığı kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk Fuçucuoğlu (24) Kaldırımbaşı köyünde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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